ZDF-Journalist Ruprecht Eser ist tot

Ab 1970 war Eser Teil des ZDF, zunächst in Mainz in der Redaktion «Politik und Zeitgeschehen». Ab Mitte der 1980er wechselte er in die Redaktionen «Innenpolitik» und «Reportagen/Dokumentationen». Nachdem er zwischenzeitlich noch als ZDF-Korrespondent nach London gereist war, engagierte man Eser schliesslich 1985 als Moderator für das «heute journal». Drei Jahre später war er Redaktionsleiter des Formats.