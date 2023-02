ZDF-Jubiläum: Wiedersehen mit «Wetten, dass..?» schon im April

Die neue Ausgabe der legendären Samstagabendshow «Wetten, dass.. ?» mit Thomas Gottschalk (72) wird am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden. Zuvor gibt es aber bereits im Frühjahr ein Wiedersehen mit der Show. Das ZDF hat nun das Jubiläumsprogramm vorgestellt, mit dem der Sender sein 60-jähriges Bestehen am 1. April feiern wird. Am Jubiläumstag selbst geht «Die Show der Shows» auf Sendung (20:15 Uhr), in der sich laut Ankündigung «prominente ZDF-Köpfe die Ehre als Kandidaten in einem unterhaltsamen Mix aus beliebten Show-Klassikern geben».