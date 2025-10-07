ZDF lässt Laura Dahlmeiers Stelle unbesetzt

Die Wintersport–Saison beginnt früh in diesem Jahr. Bereits am 25. und 26. Oktober fällt mit dem alpinen Ski–Weltcup in Sölden der Startschuss. Das ZDF überträgt live bei «sportstudio live». Der Biathlon–Weltcup folgt erst am 29. November in Östersund, Schweden. Die erste grosse ZDF–Wintersport–Woche läuft vom 2. bis 7. Dezember mit täglichen Live–Übertragungen, unter anderem mit Biathlon aus Östersund. Vom 6. Februar 2026 bis zum 22. Februar 2026 folgt die Berichterstattung im Wechsel mit dem Ersten von den Olympischen Winterspielen aus Mailand und Cortina d'Ampezzo als Highlight der Saison.