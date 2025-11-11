ZDF nicht mehr in SD: Diese Zuschauer müssen jetzt dringend handeln

Wer von der Umstellung betroffen ist

Betroffen sind vor allem Haushalte, die über Satellit oder über ältere Gemeinschaftsanlagen empfangen und deren Geräte ausschliesslich SD–fähig sind. In der Senderliste ist dies leicht erkennbar: Programme mit dem Zusatz «SD» – etwa «ZDF SD», «ZDFinfo SD» oder «ZDFneo SD» – werden nach dem Stichtag nicht mehr verfügbar sein. Auch über Kabel endet für viele diese Ära, denn die Netzbetreiber ziehen nach.