Wer am morgigen Donnerstag (18. August) das «heute-journal» einschaltet, wird in der ZDF-Nachrichtensendung eine neue Moderatorin erleben. Die renommierte Journalistin Anne Gellinek (60) übernimmt «künftig gelegentlich» die Moderation der Sendung, wie der Mainzer Sender bekanntgegeben hat. Sie löst damit Bettina Schausten (57) ab. Gemeinsam mit Gundula Gause wird Gellinek auch an den drei darauffolgenden Abenden das «heute-journal» präsentieren.