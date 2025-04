ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Zurückweisungen an den Grenzen, schärfere Gesetze für Straftäter und die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen – im Bundestagswahlkampf stellte Friedrich Merz einen radikalen Kurswechsel in der Migrationspolitik in Aussicht und nahm dafür sogar Stimmen von der AfD in Kauf. Sein Ziel: die irreguläre Zuwanderung beenden.