ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» wird am Donnerstag, dem 18.09.2025, ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Putins Drohnen, Trumps Spielchen – Europa nicht gerüstet?
Während eines Staatsbesuchs in Grossbritannien wird der US–Präsident von König Charles III. selbst wie ein König empfangen. Ein Versuch, Donald Trump möglichst an die europäische Seite und die der Ukraine zu binden? Unterdessen scheint Russlands Präsident Wladimir Putin immer rücksichtsloser zu werden und auch keine Achtung vor dem Luftraum der Nato zu haben. Sind etwa 20 russische Drohnen über Rumänien und Polen vielleicht zugleich Signal und Test? Und hat Trump überhaupt Interesse an einem Frieden? Wie sieht es mit einer Unterstützung der USA für Europa aus? Könnten Putin und Trump sogar dasselbe Ziel, eine Schwächung Europas, verfolgen?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Aussenpolitiker Norbert Röttgen (CDU)
Aussenpolitiker Ralf Stegner (SPD)
Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann
Rüstungsmanagerin Susanne Wiegand
ZDF–Autor Johannes Hano
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.