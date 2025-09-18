ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Während eines Staatsbesuchs in Grossbritannien wird der US–Präsident von König Charles III. selbst wie ein König empfangen. Ein Versuch, Donald Trump möglichst an die europäische Seite und die der Ukraine zu binden? Unterdessen scheint Russlands Präsident Wladimir Putin immer rücksichtsloser zu werden und auch keine Achtung vor dem Luftraum der Nato zu haben. Sind etwa 20 russische Drohnen über Rumänien und Polen vielleicht zugleich Signal und Test? Und hat Trump überhaupt Interesse an einem Frieden? Wie sieht es mit einer Unterstützung der USA für Europa aus? Könnten Putin und Trump sogar dasselbe Ziel, eine Schwächung Europas, verfolgen?