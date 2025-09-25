ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» wird am Donnerstag, dem 18.09.2025, ab 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Sozialstaat in Not – teuer, ungerecht, missbraucht?
Wer nicht arbeiten will, soll auch kein Geld erhalten – so stellt es sich die Union vor. Auch in der SPD wird über strengere Regeln zur Vermeidung von Missbrauch diskutiert. Doch geht es dabei tatsächlich um Einsparungen in Milliardenhöhe, oder eher um ein Gerechtigkeitsversprechen gegenüber denen, die arbeiten und Steuern zahlen? Steht Leistung noch im Mittelpunkt? Wie hart wird der Herbst der Reformen – und welche finanziellen Folgen bringt er mit sich? Was kann, was will der Sozialstaat künftig leisten?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Paul Ziemiak (CDU)
Juso–Vorsitzender Philipp Türmer
VdK–Präsidentin Verena Bentele
Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer
Eva Quadbeck, RND–Chefredakteurin und Leiterin der Hauptstadtredaktion
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.