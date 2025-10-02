ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (69) meint: «Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden.» Sein Plan: Hilfe für die Ukraine künftig mit einem Kredit bezahlen, für den eingefrorene russische Milliarden als Sicherheit dienen könnten. In «Zwischen Krieg und Frieden – was bringt Europa Sicherheit?» am Donnerstag, 2. Oktober 2025, geht es bei «maybrit illner» im ZDF daher um Fragen wie: Kann Europa auf Trump setzen? Was kann die Antwort von Nato und EU auf Putins Provokationen sein? Und wie abwehrbereit sind die europäischen Mitgliedsstaaten?