ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Bisher fehlt es aber nicht nur an geeigneten Abwehrmitteln – etwa gegen Drohnen –, sondern auch an klaren Zuständigkeiten zwischen den Behörden. Bundesinnenminister Dobrindt möchte per Gesetz der Bundespolizei mehr Befugnisse einräumen und bezeichnet dies als entscheidenden Schritt. Doch es bleibt die Frage, welche konkreten Risiken bestehen und wie die Verantwortlichkeiten verteilt werden sollen.