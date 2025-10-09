ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 9. Oktober, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Unsichtbare Feinde, unsichere Zukunft – ist Deutschland vorbereitet?
In Deutschland wächst die Sorge über neuartige Bedrohungen – sowohl von aussen als auch von innen. Beispiele dafür sind gezielte Angriffe auf Stromnetze und Bahnstrecken oder der Einsatz von Drohnen über Flughäfen und militärischen Anlagen. Die Frage steht im Raum, wer diese sogenannten hybriden Gefahren abwehren soll: Polizei, Bundeswehr oder Verfassungsschutz?
Bisher fehlt es aber nicht nur an geeigneten Abwehrmitteln – etwa gegen Drohnen –, sondern auch an klaren Zuständigkeiten zwischen den Behörden. Bundesinnenminister Dobrindt möchte per Gesetz der Bundespolizei mehr Befugnisse einräumen und bezeichnet dies als entscheidenden Schritt. Doch es bleibt die Frage, welche konkreten Risiken bestehen und wie die Verantwortlichkeiten verteilt werden sollen.
Die Regierung beschreibt die aktuelle Lage als einen Zustand «zwischen Krieg und Frieden». Während die Union eine allgemeine Wehrpflicht fordert, setzen Verteidigungsminister Pistorius und die SPD hingegen auf freiwilligen Dienst und halten am Koalitionsvertrag fest. Im Raum steht die grosse Frage: Wie verwundbar ist Deutschland gegenüber diesen neuen Bedrohungen – und welche Aufgaben kann die Bundeswehr tatsächlich übernehmen?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Armin Laschet, CDU–Aussenpolitiker und ehemaliger Ministerpräsident
Franziska Brantner, Bundesvorsitzende der Grünen
Carsten Breuer, Generalinspekteur, ranghöchster Soldat der Bundeswehr
Jochen Kopelke, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft GdP
Giovanni di Lorenzo, Journalist, Chefredakteur «Die Zeit»
Kerstin Münstermann, Journalistin, Leiterin der Parlamentsredaktion «Rheinische Post»
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.