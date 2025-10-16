ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Unter dem Titel «Deutschlands Sicherheit – neue Gefahren von aussen und innen?» wird über die aktuellen Risiken und Herausforderungen diskutiert: Sabotage, Spionage, Cyberangriffe, Drohnenabwehr, Kriminalität und unkontrollierte Migration. Es gibt offene Konflikte – über Zuständigkeiten, Ausstattung und Personal. Was kann die Polizei tatsächlich leisten? Welche Aufgaben sollte die Bundeswehr übernehmen? Und wie viele Soldaten werden gebraucht? Während die Bedrohungen zunehmen, ringt die Bundesregierung um ihren Kurs. Handelt die Politik schnell genug – und setzt sie innen wie aussen die richtigen Prioritäten?