ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 16. Oktober, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Deutschlands Sicherheit – neue Gefahren für Deutschlands Sicherheit?
Die Sicherheitslage in Deutschland gilt derzeit als so angespannt wie selten zuvor. «Wir stehen bereits im Feuer», warnten in dieser Woche die Leiter der deutschen Inlands– und Auslandsgeheimdienste. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mahnte: «Auch in der inneren Sicherheit braucht es eine Zeitenwende.»
Unter dem Titel «Deutschlands Sicherheit – neue Gefahren von aussen und innen?» wird über die aktuellen Risiken und Herausforderungen diskutiert: Sabotage, Spionage, Cyberangriffe, Drohnenabwehr, Kriminalität und unkontrollierte Migration. Es gibt offene Konflikte – über Zuständigkeiten, Ausstattung und Personal. Was kann die Polizei tatsächlich leisten? Welche Aufgaben sollte die Bundeswehr übernehmen? Und wie viele Soldaten werden gebraucht? Während die Bedrohungen zunehmen, ringt die Bundesregierung um ihren Kurs. Handelt die Politik schnell genug – und setzt sie innen wie aussen die richtigen Prioritäten?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU)
Irene Mihalic, Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen
André Wüstner, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes
Holger Stark, stellvertretender Chefredakteur sowie Ressortleiter für Investigative Recherche und Daten bei «Die Zeit»
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.