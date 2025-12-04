ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 4. Dezember, ab 22:30 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Showdown im Bundestag – Merz ohne Mehrheit?»
Die schwarz–rote Koalition ringt um eine eigene Mehrheit für das geplante Rentenpaket. Obwohl es sich nicht um eine umfassende Reform handelt, offenbaren die einzelnen Punkte bereits deutliche Konfliktlinien. Der Kanzler kämpft um Unterstützung in den eigenen Reihen, während die SPD neuen Streit sucht.
Arbeitsministerin Bärbel Bas sorgt mit scharfen Aussagen für heftige Reaktionen aus der Wirtschaft und verschärft die Debatte zusätzlich. Die zentrale Frage: Kann die SPD gemeinsam mit der CDU Wege aus der Rezession aufzeigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes wieder herstellen? Oder blockieren alte ideologische Fronten jede Bewegung? Wie stabil ist die schwarz–rote Regierung wirklich – trägt sie das Land verlässlich oder ist sie bereits ein Bündnis auf Zeit?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Franziska Brantner (Grünen–Vorsitzende)
Philipp Türmer (Juso–Vorsitzender)
Alexander Hoffmann (CSU–Landesgruppen–Chef)
Monika Schmitzer (Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)
Kerstin Münstermann (Leiterin der Parlamentsredaktion «Rheinische Post»)
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.