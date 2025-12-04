ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Arbeitsministerin Bärbel Bas sorgt mit scharfen Aussagen für heftige Reaktionen aus der Wirtschaft und verschärft die Debatte zusätzlich. Die zentrale Frage: Kann die SPD gemeinsam mit der CDU Wege aus der Rezession aufzeigen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes wieder herstellen? Oder blockieren alte ideologische Fronten jede Bewegung? Wie stabil ist die schwarz–rote Regierung wirklich – trägt sie das Land verlässlich oder ist sie bereits ein Bündnis auf Zeit?