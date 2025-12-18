ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 18. Dezember, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Land verlieren, Partner behalten – welche Wahl hat die Ukraine noch?»
Steht die Ukraine zu Beginn des neuen Jahres vor der Zahlungsunfähigkeit? Würde der Krieg damit zwangsläufig enden, weil das Land militärisch und wirtschaftlich am Ende wäre? Die westlichen Verbündeten bemühen sich in dieser Woche, genau dieses Szenario zu verhindern. Eingefrorene russische Vermögenswerte sollen Kiew finanziell stützen und damit die Grundlage für Verhandlungen auf Augenhöhe sichern. In Europa wächst jedoch die Sorge vor möglichen Reaktionen Moskaus.
Gleichzeitig verfolgt die neue US–Regierung unter Donald Trump eigene Pläne im Umgang mit den Milliarden. Am Wochenende dürfte er die Gespräche mit dem Kreml wohl wieder persönlich führen, heisst es in der Sendungsankündigung. Unklar bleibt, wie viel Druck er dabei ausüben wird, welche Zugeständnisse die Ukraine eingehen kann – und welche Konsequenzen das für Europa hätte, sei es bei einer Fortsetzung des Krieges oder im Falle eines Friedens.
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Armin Laschet (CDU–Aussenpolitiker)
Sigmar Gabriel (Vorsitzender der «Atlantik–Brücke e. V.»)
Richard David Precht (ZDF–Moderator und Philosoph)
Liana Fix (Politikwissenschaftlerin)
Kateryna Mishchenko (Verlegerin, Autorin und Herausgeberin von «Geteilter Horizont – Die Zukunft der Ukraine»)
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.