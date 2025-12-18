ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Gleichzeitig verfolgt die neue US–Regierung unter Donald Trump eigene Pläne im Umgang mit den Milliarden. Am Wochenende dürfte er die Gespräche mit dem Kreml wohl wieder persönlich führen, heisst es in der Sendungsankündigung. Unklar bleibt, wie viel Druck er dabei ausüben wird, welche Zugeständnisse die Ukraine eingehen kann – und welche Konsequenzen das für Europa hätte, sei es bei einer Fortsetzung des Krieges oder im Falle eines Friedens.