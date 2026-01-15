ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 15. Januar, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Iran, Grönland, Venezuela – Trumps neue Weltordnung?»
Die Entschlossenheit und Schnelligkeit, mit der Donald Trump seine Nationale Sicherheitsstrategie für die Vereinigten Staaten in die Tat umsetzt, sorgt weltweit für Aufsehen. Er betrachtet die gesamte «westliche Hemisphäre» als Einflussgebiet der USA – dazu zählt er nicht nur Venezuela, sondern auch Grönland. Gegenüber dem iranischen Regime droht der US–Präsident mit harten Sanktionen.
Trumps Handeln ist zudem geprägt von dem Ziel, den Zugang zu wichtigen Rohstoffen zu sichern. Dabei beruft er sich auf das Recht des Stärkeren und ignoriert internationale Abkommen. Das könnte auch für Länder wie die Ukraine und Taiwan nichts Gutes verheissen – denn was Trump für sich beansprucht, könnten Putin und Xi als Vorbild nehmen.
In Europa herrschen Ratlosigkeit. Viele fragen sich, was von der transatlantischen Partnerschaft noch geblieben ist, wie Europa seine eigenen Interessen und die der Ukraine wahren kann – und ob das Völkerrecht als Basis der internationalen Ordnung überhaupt noch Bestand hat.
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Annalena Baerbock, Präsidentin der UN–Vollversammlung
Norbert Röttgen, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion
Omid Nouripour, Bundestagsvizepräsident
Carlo Masala, Militärexperte
Melanie Amann, Journalistin
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.