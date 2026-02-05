ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Nach der hitzigen Debatte um Teilzeitregelungen und telefonische Krankschreibungen bringt die Union weitere Vorschläge für eine wirtschaftliche Kurskorrektur ins Spiel: Ein Feiertag könnte gestrichen, die telefonische Krankmeldung beendet, die Wochenarbeitszeit verlängert und der Achtstundentag infrage gestellt werden. Handelt es sich um notwendige Reformen – oder um bewusst zugespitzte Forderungen? Und lässt sich so tatsächlich erreichen, dass in Deutschland mehr gearbeitet wird?