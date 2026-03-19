ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Doch es geht längst nicht nur um den Konflikt mit dem Iran. Auf dem Spiel stehen auch der Zusammenhalt der NATO, die künftige Unterstützung für die Ukraine und die wirtschaftliche Stabilität in Europa. Die Folgen des Krieges sind bereits spürbar: steigende Preise, gestörte Lieferketten und wachsende Unsicherheit an den Märkten machen sich bemerkbar. Droht der Iran–Krieg nun zum Belastungstest für das transatlantische Bündnis zu werden? Und welche Konsequenzen hätte ein Bruch zwischen den USA und Europa für die Ukraine, für Deutschland und für die gesamte EU?