ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 19. März, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: "Trumps Krieg in Nahost – neuer Stresstest für die Nato?"
Der Konflikt um den Iran–Krieg spitzt sich weiter zu. US–Präsident Donald Trump verlangt ein militärisches Eingreifen und setzt die NATO–Partner unter Druck. Dabei stellt er sogar einen möglichen Austritt der USA aus dem Bündnis in den Raum: «Wenn sie uns nicht helfen, ist es sicher etwas, über das wir nachdenken müssen.» Auslöser des Streits ist die klare Haltung mehrerer europäischer Regierungen. Auch aus Deutschland kommt eine eindeutige Absage. Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil und Verteidigungsminister Boris Pistorius betonen geschlossen: «Das ist nicht unser Krieg.»
Doch es geht längst nicht nur um den Konflikt mit dem Iran. Auf dem Spiel stehen auch der Zusammenhalt der NATO, die künftige Unterstützung für die Ukraine und die wirtschaftliche Stabilität in Europa. Die Folgen des Krieges sind bereits spürbar: steigende Preise, gestörte Lieferketten und wachsende Unsicherheit an den Märkten machen sich bemerkbar. Droht der Iran–Krieg nun zum Belastungstest für das transatlantische Bündnis zu werden? Und welche Konsequenzen hätte ein Bruch zwischen den USA und Europa für die Ukraine, für Deutschland und für die gesamte EU?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz
Adis Ahmetović, aussenpolitischer Sprecher der SPD–Bundestagsfraktion
Veronika Grimm, «Wirtschaftsweise»
Daniel Gerlach, Nahostexperte
Peter R. Neumann, Sicherheitsexperte vom King's College London
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.