ZDF wirkt an internationaler Serie «Kabul» mit Eric Dane mit

In «Kabul» werden laut ZDF–Ankündigung die Geschehnisse rund um die Ankunft der Taliban am 14. August 2021 in den Mittelpunkt gestellt. Frankreich bereitet die Evakuierung seiner Botschaft vor, die jedoch durch den plötzlichen Fall Kabuls beeinflusst wird. «Französische, italienische, deutsche und amerikanische Diplomaten und die Polizei müssen die Evakuierung Hunderter afghanischer und internationaler Flüchtlinge zum Flughafen improvisieren», heisst es zum Serieninhalt weiter. Laut «Variety» wird die Produktion von Cinétévé und 24 25 Films (Mediawan) die Evakuierung verschiedener Personen zeigen, «von Diplomaten über Soldaten bis hin zu Zivilisten, die in einem krisengeschüttelten Land verzweifelt Zuflucht und Solidarität suchen, als die Taliban in Kabul eintreffen».