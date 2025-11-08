«Frank, du bist gut so wie du bist.» Die KI gibt Frank in «the other gAIrl» vor allem Bestätigung. Solche oder so ähnliche Antworten haben sicherlich schon viele von ChatGPT oder einem anderen Language Model bekommen. Die These, die die ZDFneoriginal–Serie aufmacht, ist gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen. Denn auch im realen Leben kommt es immer wieder vor, dass Menschen eine Liebesbeziehung mit einem KI–Avatar eingehen. Dabei können die Bots erstaunlich einfühlsam agieren, wie erst vor wenigen Monaten eine Studie aufzeigte. Demnach könne KI ähnlich hilfreiche Antworten geben wie Therapeuten. So fühlt sich auch der konfliktscheue Frank von Maia bei all seinen Problemen verstanden – ob Streit mit Lisa oder Stress mit dem Chef. Dabei wird Maia nie müde oder genervt. Sie steht immer zur Verfügung und hat keinerlei eigene Bedürfnisse.