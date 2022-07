«Ein symbolischer Aufruf zur Solidarität»

Die fünfteilige Anthologie-Serie trägt den Titel «Himmel & Erde» und wird noch bis voraussichtlich Ende Juli in Berlin gedreht. Sie soll demnach eine Plattform für die Filmschaffenden bieten, die darin Themen aufgreifen, die in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen. Das Projekt versteht sich laut der Mitteilung als «symbolischer Aufruf zur Solidarität und eine Absage an den Krieg».