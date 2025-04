Zecken fernhalten: Diese Mittel schützen am besten

Mit steigenden Temperaturen beginnt auch wieder die Zeckensaison. Die kleinen Blutsauger lauern im hohen Gras, in Büschen und am Waldrand – und können gefährliche Krankheiten wie Borreliose oder Frühsommer–Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. 2025 erwarten Forschende wieder ein besonders zeckenreiches Jahr – der Schutz vor den Parasiten ist also umso wichtiger. Ein guter Zeckenschutz basiert auf mehreren Massnahmen: passende Kleidung, wirksame Repellents und sorgfältige Kontrollen nach dem Aufenthalt im Freien.