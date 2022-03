«Zehn Arten von Substanzen» in Taylor Hawkins' Körper gefunden

Band gab die Nachricht bekannt

Die Foo Fighters bestätigten Hawkins' plötzlichen Tod im Alter von 50 Jahren am späten Freitagabend in den sozialen Medien. Die Band veröffentlichte eine Erklärung auf ihrem offiziellen Twitter-Account. «Die Foo-Fighters-Familie ist am Boden zerstört wegen des tragischen und viel zu frühen Verlusts unseres geliebten Taylor Hawkins», hiess es in der Mitteilung. «Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer mit uns allen weiterleben.» Weiter hiess es: «Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie, und wir bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit mit grösstem Respekt behandelt wird.»