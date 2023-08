Zehn Jahre Eberhofer: Sebastian Bezzel und Simon Schwarz ziehen Bilanz

Auch Sebastian Bezzel weiss nicht, ob es schon Pläne für einen nächsten Eberhoferkrimi als Film gibt. Dennoch stimmt er keine traurigen Töne an. «Es war aber ohnehin generell so, dass bei den Eberhoferfilmen immer von Dreh zu Dreh gedacht wurde. Kurz nach der Premiere haben wir in den letzten Jahren immer das Drehbuch zum nächsten Film bekommen. Dieses Mal ist es nicht so. Ich glaube dennoch, dass es weitergeht», zeigt er sich zuversichtlich.