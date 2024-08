Zehn Jahre «Höhle der Löwen»: Diese Ex-Investoren kehren zurück

Am 19. August 2024 lief auf VOX die erste Folge von «Die Höhle der Löwen». Die Show, in der Gründer einen Investoren suchen, kam beim Publikum so gut an, dass im Frühjahr 2024 bereits die 15. Staffel ausgestrahlt wurde. Nun steht die 16. Staffel, die gleichzeitig das 10. Jubiläum markiert, in den Startlöchern. Ab 2. September laufen die acht neuen Folgen (montags ab 20:15 Uhr bei VOX und auf RTL+).