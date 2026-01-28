Zehn Jahre nach seinem Tod: Alan Rickmans Witwe erinnert an ihn

Chemotherapie verlängerte sein Leben um sechs Monate

«Er hätte noch so viel geben können. Es gab noch so viele Dinge, die er hätte tun können», erklärte Horton Berichten zufolge in der Sendung. Eine Chemotherapie habe die Lebenserwartung des Schauspielers nach ihren Angaben um rund sechs Monate verlängert, die Krankheit jedoch nicht besiegen können.