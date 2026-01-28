Zehn Jahre nach seinem Tod: Alan Rickmans Witwe erinnert an ihn

Alan Rickmans Witwe Rima Horton (77) hat über das Vermächtnis ihres Mannes und ihr Engagement im Kampf gegen Krebs gesprochen. Der Schauspieler war 2016 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.
Die 78–Jährige erinnerte am Dienstag in der Sendung «BBC Breakfast» an ihren verstorbenen Ehemann. Anlass waren der zehnte Todestag am 14. Januar sowie ihr Einsatz für die Organisation Pancreatic Cancer UK, die sich der Aufklärung und Forschung widmet.
Chemotherapie verlängerte sein Leben um sechs Monate
«Er hätte noch so viel geben können. Es gab noch so viele Dinge, die er hätte tun können», erklärte Horton Berichten zufolge in der Sendung. Eine Chemotherapie habe die Lebenserwartung des Schauspielers nach ihren Angaben um rund sechs Monate verlängert, die Krankheit jedoch nicht besiegen können.
Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs
Horton engagiert sich für eine Spendeninitiative in Kooperation mit Pancreatic Cancer UK. Konkret unterstützt sie eine Fundraising–Aktion, bei der signierte «Harry Potter»–Bücher verlost werden – unter anderem von Stars wie Rupert Grint, Helena Bonham Carter oder Ralph Fiennes. Mit den Einnahmen soll die Entwicklung eines Atemtests zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs vorangetrieben werden.
«Das grösste Problem ist, dass es für die meisten Betroffenen bereits zu spät ist, wenn sie von der Krankheit erfahren», sagte Horton. «Die Symptome sind extrem schwer einzuordnen. Unser Ziel ist es, Mittel für einen Atemtest zu sammeln, der eine frühzeitige Diagnose ermöglichen könnte», erläuterte sie weiter.
Unvergessen als Severus Snape
Alan Rickman starb am 14. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren. Seine Familie teilte damals mit, er sei «im Kreis von Familie und Freunden» gestorben. Die Krebserkrankung war bis dahin bewusst nicht öffentlich gemacht worden.
Rickman galt als einer der prägenden britischen Charakterdarsteller seiner Generation. International bekannt wurde er 1988 als Gegenspieler in «Stirb langsam», Kultstatus erlangte er als Professor Severus Snape in der «Harry Potter»–Reihe. Auch in Filmen wie «Sinn und Sinnlichkeit», «Tatsächlich... Liebe» oder «Robin Hood – König der Diebe» wirkte er mit.