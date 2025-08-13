Zehn Jahre «Ninja Warrior Germany»: Jubiläum voller Überraschungen

Das beliebte Moderatoren–Trio Frank «Buschi» Buschmann (60), Jan Köppen (42) und Laura Wontorra (36) führt wie gewohnt durch die Sendung. Auch viele Athleten vergangener Staffeln kehren zurück, darunter «Fan–Favoriten, die seit Jahren nicht mehr am Start waren». Die Jubiläumsstaffel startet am 19. September auf RTL, eine Woche vorher auf RTL+. Insgesamt soll es zwölf Folgen geben.