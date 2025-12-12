Zehn Jahre «Quizduell-Olymp»: Besonderes Special zum Jubiläum

Professor Eckhard Freise trägt nicht umsonst den Beinamen «Professor Quiz». Der Mittelalterforscher mit Promotion und Habilitation bewies seine Wissensstärke bereits im Jahr 2000, als er bei «Wer wird Millionär?» als erster Kandidat überhaupt die Million holte. Seine Herausforderer: Astrophysiker Heino Falcke, der als Professor in den Niederlanden lehrt, und der promovierte Psychologe Leon Windscheid, der sich 15 Jahre nach Freise bei Günther Jauch ebenfalls zur Million zockte.