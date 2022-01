Zehn Jahre «Shopping Queen»: Das wäre Guidos persönliches Horror-Motto

Am 30. Januar 2012 startete die erste «Shopping Queen»-Folge auf VOX. Zehn Jahre später ist das Format mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer (56) immer noch eine der erfolgreichsten und beliebtesten Shows des Senders. Am 31. Januar startet das Format in seine grosse Jubiläumswoche. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt Guido Maria Kretschmer auf die vergangenen zehn Jahre zurück und verrät, unter welchem Motto er selbst gerne einmal shoppen gehen würde - und welches sein persönlicher Albtraum wäre.