Der «Tatort» mit den meisten Toten

Zehn Jahre «Tatort: Im Schmerz geboren»: Die skurrilen Fälle von Murot

Am Sonntagabend läuft mit «Tatort: Murot und das 1000–jährige Reich» der 13. Fall mit Ermittler Felix Murot. Der Zeitreise–Krimi reiht sich in die Riege ungewöhnlicher Fälle ein, in denen Murot bisher zu sehen war. Am meisten in Erinnerung geblieben ist wohl der «Tatort: Im Schmerz geboren».