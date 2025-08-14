Zehn Jahre «Wir schaffen das»: TV-Doku zieht spannendes Fazit

Dann habe ich Haytham Allafi kennengelernt, einen syrischen Zahntechniker, der auch 2015 gekommen ist, weil seine beiden behinderten Töchter in Deutschland besser versorgt werden können. Er betreibt einen Klamottenladen in Salzgitter, in dem es vom Kopftuch bis zum kurzen Glitzerkleid alles gibt. Und je nachdem, welchen Massstab man anlegt, ist auch er angekommen: Er versorgt seine Familie selber, ist im Arbeitsmarkt integriert und spricht ganz gut Deutsch. Vor diesem Hintergrund ist ihm echt was gelungen. Aber er sagt auch frei heraus, dass für ihn die arabische Kultur die bessere sei und er sich in Salzgitter so wohl fühle, weil er dort leben kann wie in Syrien. Seine Frau trägt Kopftuch, sie sprechen Arabisch und gehen in die Moschee. Haytham sagt, sie würden ihr syrisches Leben in Salzgitter weiterleben, aber die Krankenversorgung, die Sicherheit und das Sozialsystem seien besser, deshalb sei er da. Abends habe ich noch mit ihm und seinen syrischen Freunden Karten gespielt. Alle arbeiten, nicht jeder spricht so gut Deutsch wie er, aber es war sehr nett – sie haben ihre Tür aufgemacht. Es ist eine Parallelgesellschaft, aber von Menschen, die sich in den Arbeitsmarkt integriert haben und ein syrisches Leben in Salzgitter führen. Was Haytham mir gezeigt hat, ist, dass die Frage, wann ist jemand integriert, was erwarten wir von Zugewanderten nicht immer klar zu beantworten ist. Denn er hat für sich und seine Familie seit 2015 in Deutschland sehr viel erreicht. Und trotzdem ist es wohl auch nicht das, was die Mehrheit der Zuschauer, die mir geschrieben haben, bei dem Satz «Wir schaffen das» erwartet haben.