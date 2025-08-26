Zehn Konzerte und neue Musik: Pur kündigen Arena-Tour und Album an

«Ihr Lieben, wie ihr wisst, steht dieses Jahr 2025 ganz im Zeichen unseres ‹30 Jahre Abenteuerland›–Jubiläums und wir sind [...] MITTENDRIN, dieses Jubiläum zu feiern. Und schon jetzt steht unser Tourplan für das Jahr 2026 fest», heisst es zu dem Video. «Wir werden euch und uns die Adventszeit mit insgesamt zehn Konzerten versüssen und werden bei jeder Show viele Hits und Songs aus einem brandneuen Album spielen. [...] Wir freuen uns schon riesig auf das neue Album, die Tour 2026 und auf EUCH!»