Zehn neue MCU-Charaktere, die noch auf ihren nächsten Auftritt warten

Clea, gespielt von Charlize Theron

Auch Superstar Charlize Theron (49) ist als mächtige Zauberin Clea Teil des Marvel–Universums. In den letzten Momenten von «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» taucht sie auf, und bittet Stephen Strange (Benedict Cumberbatch, 48) um Hilfe. Gemeinsam betreten die beiden Charaktere durch ein Portal Cleas Dimension, doch was danach passiert, bleibt unklar.