Kanye Wests und Kim Kardashians Tochter

Zehnjährige North West kündigt erstes Album an

North West, Tochter von Kanye West und Kim Kardashian, will in die Fussstapfen ihres Vaters treten: Auf dessen Listening–Event kündigte die Zehnjährige an, bereits an ihrem ersten Album zu arbeiten. Der Titel ist eine Hommage an ihren Vater.