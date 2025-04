Zehntausende Besucher stehen am Grab von Papst Franziskus Schlange

In Rom standen am Sonntag Zehntausende Menschen an, um das Grab von Papst Franziskus (1936–2025) zu besuchen und dort Abschied vom verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche zu nehmen. Nach Angaben des Vatikans hatten Medienberichten zufolge nur sechs Stunden nach Öffnung der Basilika Santa Maria Maggiore 30.000 Menschen das Grab besucht. Der italienischen Zeitung «La Repubblica» zufolge sollen am Sonntag über 70.000 Menschen Schlange gestanden haben.