Zehnter Todestag: Céline Dion würdigt ihren verstorbenen Ehemann

Die Sängerin hält das Andenken an ihren Mann lebendig. Am Hochzeitstag im Dezember 2025 schrieb sie bei Instagram zu einem Hochzeitsbild: «Und es ist immer noch ein Ja für mich. Alles Gute zum Jahrestag, mon Amour.» Im Januar 2025 würdigte sie ihren Mann zu dessen Geburtstag mit rührenden Worten: «Es gibt keinen Tag, an dem wir das Leben nicht mit dir feiern», schrieb sie damals zu einem Schwarz–Weiss–Foto des Verstorbenen. Angélil bleibe für immer ein Teil von ihr und ihrer Familie.