Zehnter Todestag: Lea Michele erinnert rührend an Cory Monteith

Bis zu seinem Tod im Juli 2013 war Lea Michele (36) mit ihrem «Glee»-Kollegen Cory Monteith (1982-2013) liiert. In einem Instagram-Post erinnert sie nun an den Schauspieler. An dessen zehnten Todestag am 13. Juli schreibt sie zu einem alten Schwarz-Weiss-Foto: «Zehn Jahre. Es fühlt sich an, als ob du erst gestern hier warst, gleichzeitig sind aber auch eine Million Jahre vergangen. Ich behalte all unsere Erinnerungen in meinem Herzen, wo sie sicher bleiben und nie vergessen werden.»