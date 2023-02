«Ich bin sehr glücklich, dass wir uns für die X-Filmer und für Paramount+ entschieden haben. Ich bin sicher, dass es ihnen gelingt, die aufwändig recherchierten Kriminalgeschichten der ‹Zeit›-Redaktion - die ja die Grundlage für dieses Projekt sind - wunderbar in Spielfilme zu übersetzen», wird Sabine Rückert in der Pressemitteilung zitiert. «Jeder der vier Filme verfolgt einen ganz eigenen Erzählansatz und verspricht eine aussergewöhnliche Umsetzung, die nicht nur Fans des Podcasts in ihren Bann ziehen wird», versprechen Jorgo Narjes und Uwe Schrott.