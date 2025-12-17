«Zeitlose Ikone»: Königin Silvia mit Bayerns Staatsmedaille geehrt

Königin Silvia in München: «Hier habe ich mich auch verliebt»

Die Königin bedankte sich auf Deutsch: «Es ist für mich eine grosse Ehre, hier in München diese schöne Auszeichnung bekommen zu haben. Hier habe ich studiert, hier habe ich mein Examen gemacht, hier habe ich gearbeitet. Aber hier habe ich mich auch verliebt», betonte sie. «Aber damit höre ich jetzt auf. Nicht das Verliebtsein, sondern meine Rede», fügte sie lächelnd hinzu. «Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bin so froh, wieder in München zu sein. Ist ein kurzer Besuch, aber ich komme wieder», versprach sie.