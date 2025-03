Multisensorische Ausstellung

Zeitreise in die Antike: Pompejis Schönheit wird in Berlin lebendig

Die multisensorische Ausstellung «Die letzten Tage von Pompeji» feiert am 6. März 2025 in Berlin Deutschlandpremiere. Die Ausstellung will neben Informationen und Ausstellungsstücke durch moderne Technik ein besonderes Erlebnis bieten. So können Besucher die Vielfalt der antiken Stadt erleben.