Zendaya reagiert in Interview auf die Hochzeitsgerüchte

«Die Leute kamen im echten Leben auf mich zu und sagten: ‹Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wirklich wunderschön›», erzählte Zendaya lachend im Gespräch mit Jimmy Kimmel. «Und ich musste ihnen sagen: ‹Leute, das ist KI. Die sind nicht echt!›» Sogar Bekannte seien auf die Fälschungen hereingefallen und hätten sich beleidigt gezeigt, dass sie nicht eingeladen waren.