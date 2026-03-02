Zendaya und Tom Holland sollen heimlich geheiratet haben

Die Liebesgeschichte von Zendaya und Tom Holland begann angeblich mit ihren Rollen in der «Spider–Man»–Reihe, in der er Peter Parker und sie MJ spielt. Gemeinsam standen sie bereits für drei der Streifen vor der Kamera – «Spider–Man: Homecoming» (2017), «Spider–Man: Far From Home» (2019) und «Spider–Man: No Way Home» (2021). Auch im kommenden Film «Spider–Man: Brand New Day» werden sie zusammen zu sehen sein. Die beiden Filmstars spielen zudem in Christopher Nolans «Die Odyssee» mit, der im Juli in die Kinos kommt.