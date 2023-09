Zendaya zeigt sich im Mini-BH

«Jedes Jahr, in dem ich erwachsen werde, werde ich daran erinnert, wie wertvoll dieses Leben ist. Ich danke euch allen, dass ihr mir geholfen habt, es mit so viel Liebe zu füllen», schrieb sie in der Bildunterschrift und fügte zwei rosa Herz–Emojis hinzu. «Vielen Dank und auf die 27.»