In «Zero Day» geht es laut offizieller Beschreibung um die Frage, «wie wir die Wahrheit finden in einer Welt voller Krisen, in der man von Kräften ausserhalb unserer Kontrolle zerrissen zu werden scheint». Geplant sind sechs Folgen von jeweils einer Stunde, wann die Serie startet, ist noch unklar. Vor einigen Monaten berichtete «Variety», Robert De Niro würde in dem Thriller einen US-Präsidenten spielen, Einzelheiten sind aber noch nicht bekannt.