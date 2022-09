Zero Training: So funktioniert der Fitnesstrend aus Japan

Die japanische Fitnesstrainerin Tomomi Ishimura gilt als Entwicklerin der Methode und beschreibt in ihrem Buch «The Zero Training Method», dass das Training darauf abzielt, den Körper zu straffen und unter anderem Muskelschmerzen zu bekämpfen, indem man den Körper in seine «Nullposition» zurückbringt. Laut Ishimura liegt es vor allem an unserer schlechten Körperhaltung, dass unser Körper mit dem Alter erschlafft und Fett ansammelt.