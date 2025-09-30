Zerrüttetes Verhältnis: J.K. Rowling wettert gegen Emma Watson

Nachdem Rowling wiederholt transfeindliche Aussagen vorgeworfen wurden, hatten sich Watson sowie ihr Co–Star Daniel Radcliffe (36) daraufhin für die Trans–Rechte eingesetzt. Watson stellte im Podcast von Jay Shetty bezüglich der «Harry Potter»–Autorin kürzlich fest: «Ich kann sie lieben, ich kann wissen, dass sie mich geliebt hat und ich kann ihr dankbar sein», dass sie durch Rowlings Buchreihe die «in der Geschichte der englischen Literatur so gut wie einmalige» Gelegenheit erhalten habe, eine Figur wie Hermine Granger zu spielen.