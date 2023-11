Zerstritten? Für Prinz Harry und Prinz William gibt es «kein Zurück»

Im kommenden Januar liegt die Veröffentlichung von «Reserve» ein Jahr zurück, doch in den vergangenen Monaten «hat sich absolut gar nichts geändert». Das sagt Scobie im Rahmen der Vorstellung seines neuen Buches «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», das am 28. November erscheint, dem US–Magazin «People».