Zico Banach und Pia Tillmann: «Sommerhaus»-Paar verrät Geburtstermin

Für den ehemaligen «Bachelor in Paradise»–Kandidaten ist es das erste Kind, Tillmann hat bereits einen sechsjährigen Sohn aus einer vorherigen Beziehung. «Letztendlich ist man schon in so einer Vaterrolle geschlüpft», erklärte Banach über das Zusammenleben. Sein Party–Leben sei schon seit etwas längerer Zeit vorbei. «Ich fühle mich da ganz wohl in der Rolle und jetzt freue ich mich auf Nachwuchs.»